Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların detayları ve etkilenen bölgeler haberimizde.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda Şekerpınar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanacak. Çalışmalar 24 saat esasına göre gerçekleştirilecek.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı 4-6. kilometrelerinde viyadük çalışmaları nedeniyle Gaziantep-Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Şanlıurfa istikameti 15-19. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Karacasu-Tavas yolunun 26-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 4-6. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometresindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 27-34. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 41-45. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Bozüyük- İnegöl istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım İnegöl-Bozüyük istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 25. kilometresinde Liman Tüneli bölgesindeki heyelan önleme çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik akışına diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.