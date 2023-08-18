Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapılan yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerekmektedir. Bu çalışmaların olduğu bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları önemlidir.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep il sınırı-Nurdağı Kavşağı kesimi 4-6. kilometrelerindeki viyadük çalışmaları nedeniyle Gaziantep- Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları Ankara-İstanbul istikametinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılıyor. Söz konusu kesimde ulaşım İstanbul- Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bolu-Yeniçağa-Gerede yolunun 17. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Düzce yolunun 4-6. kilometrelerinde Kozluk Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 29-31. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Karacasu-Tavas yolunun 26-30. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-48. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir- Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kırıkkale-Kırşehir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Çamlıbel-Sivas yolunun 37-43. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-46. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.