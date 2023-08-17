Kara Yollarında Yavaş Gidilmesi ve Trafik İşaretlerine Uyulması Gerekiyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği bildirildi. Birçok otoyol ve yol kesiminde çalışmalar nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı belirtildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları İstanbul istikameti ayrım kolunda aydınlatma direkleri değişim çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle ayrım kolu trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce ve Hendek kavşaklarından sürdürülüyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 7-30. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Torul- Gümüşhane yolunun 42-54. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 14 tünelde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşıma 08.00-18.00 saatlerinde tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Ağrı-Tutak yolunun 53-54, Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları, Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde ise üst geçit onarımı dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 29-32. kilometrelerinde Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.