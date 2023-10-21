Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, TEM Otoyolu, Bursa Çevre Otoyolu, Antalya il sınırı-Anamur yolunda çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılan bölgeler bulunuyor. Diğer yollarda ise ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veya tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna aktarılıyor. Abant Kavşağı'ndan otoyola tekrar katılım sağlanabiliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden geliş-gidiş olarak gerçekleşiyor.

Tem Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları Edirne istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş olarak devam edecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-5. kilometrelerinde köprü genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Antalya il sınırı-Anamur yolunun 16-17. kilometrelerinde Demirören mevkisinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 47-52. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 31-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 20. kilometresinde (Mataracı mevkisi) yaya kaldırımı yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.