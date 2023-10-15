Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu, İzmir-Aydın Otoyolu, TEM Otoyolu, TAG Otoyolu ve diğer birçok yol kesiminde çalışmalar devam ediyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı kavşağından D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant kavşağından tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey-Çine-Muğla kavşakları) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer yönden geliş-gidiş (bant aktarma ) olarak sürdürülüyor.

Tem Otoyolu'nun Saray-Lüleburgaz kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle önce İstanbul istikameti, daha sonra Edirne istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım iki yönlü (gidiş-geliş) olarak devam edecek.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde, köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Akseki-Alacabel yolunun 22-24. kilometrelerinde yol yapım, Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8. kilometrelerinde de üstyapı çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ordu-Giresun yolunun 15-18. kilometrelerinde (Havaalanı-Piraziz kavşakları) arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprünün (Şuhut kavşağı) genleşme derzi onarımı nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Konya yönüne ulaşım, köprü yerine kavşak üzerinden devam ediyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 28-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.