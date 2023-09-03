Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bazı otoyol ve yolların belirli kesimlerinde trafik akışı sınırlı olacak ve sürücülerin trafik işaretlerine uymaları önem taşıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Boğaziçi Triatlonu Bisiklet Yarışı sebebiyle TEM Otoyolu Kavacık-Harp Akademileri kavşakları güzergahı (Ankara yönü) saat 10.00'a kadar ulaşıma kapalı olacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli-İzmit Kuzey kavşakları İstanbul-Ankara istikametindeki yol bakım-onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapıldı. Bu kesimde trafik akışı karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan-Gemlik Serbest Bölge kavşakları 9-12. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla, İstanbul-İzmir istikametlerinde ulaşım diğer üç şeritten sürdürülüyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerindeki Gökhüyük Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kocaeli-Sakarya yolunda bulunan Sakıp Sapancı Köprülü Kavşağı'nda sürdürülen ders yenileme, Giresun il sınırı-Suşehri yolunun 6-8. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki-3. bölge hududu yolunun 23-24. kilometrelerinde 13.00-16.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışması yapılacağından, Akseki-3. bölge hududu yolunda trafik akışı kısa sürelerle durdurulacak. Bu sebeple sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 27-32. kilometrelerindeki sağ şerit, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, trafik akışı sol şeritten çift yönlü sağlanıyor.

Devrek-Zonguldak ayrımı-Çaycuma-Bartın yolunun 21-22. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'nün bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 5-35. kilometrelerindeki Günyüzü-1, Günyüzü-2, Elceyiz, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinin elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle ulaşım saat 17.30'a kadar tek şeritten ve kontrollü sürdürülecek.