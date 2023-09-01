Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TEM Otoyolu'nda Serbest Geçiş Sistemi kurulması sebebiyle Şekerpınar gişelerinden kontrollü geçiş yapılıyor. Diğer bölgelerde de yapım çalışmaları nedeniyle alternatif yollar kullanılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi kuruluyor. Bu nedenle Şekerpınar gişelerinden otoyola giriş-çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Mihalgazi-Hekimdağ-Eskişehir yolunun 1-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma alternatif yollardan kontrollü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı-Nurdağı kavşakları 17-21. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikametinde şerit aktarımı yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

İskilip-Çorum yolunun 3-5. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 60. kilometresindeki Finike Saklısı Kavşağı mevkisindeki düzenleme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometresindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bilecik- Sakarya yolunun 36-37. kilometresindeki Ertuğrulgazi Tüneli'nin Sakarya-Bilecik yönündeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 5-6. kilometrelerinde Gökhüyük Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.