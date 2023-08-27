Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yol durumu bültenine göre, birçok yol kesiminde şerit kapatmaları ve trafik işaretlerine uyma gerekliliği bulunuyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Havsa kavşakları 45-48. kilometrelerinde (Edirne istikameti) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale- Ankara istikametlerinde şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Edirne-Kırklareli yolunun 11-22. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-45. kilometrelerindeki (Çardak Havalimanı Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Göksun-Kahramanmaraş yolunun 0-13. kilometrelerindeki Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde depremde oluşan asfalt yüzeyindeki kabarmaların tıraşlanması çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Genç-Diyarbakır yolunun 7-30, Çorum çevre yolunun (Yeni İskilip Farklı Seviyeli Kavşağı) 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bayburt-Erzurum il sınırı-Pazaryolu yolunun 18-20. kilometrelerindeki hidrolik menfez çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 50-59. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sanat yapıları imalat çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.