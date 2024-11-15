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Kara Ağaç Destanı neden yok, yeni bölüm maçtan sonra yayınlanacak mı?

Kara Ağaç Destanı neden yok, yeni bölüm maçtan sonra yayınlanacak mı?
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Anadolu'nun kadim topraklarında, geçmişten günümüze uzanan bir serüvenin izlerini taşıyan "Kara Ağaç Destanı", 1950 ve 1970'li yıllar arasındaki dönemi mercek altına alıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı neden yok, yeni bölüm maçtan sonra yayınlanacak mı?

"Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Peki, Kara Ağaç Destanı neden yok, yeni bölüm maçtan sonra yayınlanacak mı?

KARA AĞAÇ DESTANI KONUSU NE?

Ölümden dönen Sultan, Ömer'i yanında göremeyince bir şeylerin ters gittiğini anlar. Sultan, Ömer'le yüzleşmesinden sonra onunla birlikte kurduğu hayali tek başına sürdürmeye karar verir. Hem Celal Ağa'ya hem de Latif Bey'e karşı büyük bir mücadeleye girişir. Sultan'ı korumak için sevdasından vazgeçen Ömer, düğün hazırlıklarının hızlanmasıyla sıkışıp kalmıştır. Üzerine bir de Sultan'ın, Kara Ağaç'tan ayrılma kararıyla sarsılır. Ömer Sultan'ı kararından döndürebilecek midir? Celal Ağa, konaktaki sırrın Ayten'de düğümlendiğini fark eder. Bir yandan sırrın peşine düşerken diğer yandan büyük planını gerçekleştirmeye devam eder. Ayten'in can havliyle yaptığı son hamle ise Sultan'ın hayatını alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Parasını Ömer ve Alaz'a kaptıran Celal Ağa derin bir yara almıştır. Üstüne ödemeler de sıkıntıya girince mecburen toprak satmak zorunda kalır. Ömer ve Alaz'ın toprağı almasını istemeyen Celal Ağa, sürpriz bir isme satmaya karar verir. Bu isim daha bir hafta önce kızlarını yanına gönderdiği Cafer Ağa'dır. Bu haber konakta bomba etkisi yapar. Celal Ağa'nın Zeynep ve Sevim'in Cafer Ağa'ya gitmediklerini öğrenmesi an meselesidir. Öte yandan Kara Ağaç'ta hasat bereketi şenliği için geri sayıma geçilmiştir. Hanımağa için önemli olan olan şenlik gününde Asiye ile Kumru karşı karşıya gelir. Köylünün nezdinde hangisi itibar görecektir? Aynı soru Sultan için de geçerlidir. Ömer, Celal Ağa'dan toprağı alıp bir ağalık iddiasıyla bu özel güne katılmak istemektedir. Fakat katılması demek aynı zamanda Gülnaz'ı da hanım ağası olarak ilan etmesi demektir. Ömer bir karar vermeye çalışırken, Sultan da son hamlesini yapar. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor.

KARA AĞAÇ DESTANI NEDEN YOK?

Kara Ağaç Destanı Fenerbahçe-Zenit, hazırlık karşılaşması sonrası 22.00'de ekrana gelecek.

İşte yayın akışı:

Kara Ağaç Destanı neden yok, yeni bölüm maçtan sonra yayınlanacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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