- Kar yağışı sonrası hummalı temizlik çalışması başladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yağan kar sonrası alarma geçen belediye ekipleri yollarla birlikte kaldırımlarda hummalı bir temizlik çalışmasına girişti.

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı ekipler kent merkezinde sabah erken saatlerde aniden bastıran yağış sonrası hummalı bir kar temizleme çalışmasına girişti. Ekipler özellikle kaldırımların temizlenmesi için yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar kent merkezi ile birlikte arar sokaklarda da yapıldı. 200'e yakın personel kaldırım ve yolların açık olması için yoğun bir mesai harcarken çalışmanın günün ilerleyen saatlerinde de devam edeceği belirtildi.