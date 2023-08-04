Kaplumbağa Kendisine Uzatılan Şişeden Böyle Su İçti

Elazığ'da sıcaktan bunalan kaplumbağa, kendisine uzatılan pet şişeden kana kana su içti. Sıcak hava, hem insanları hem de yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Kaplumbağa kendisine uzatılan şişeden böyle su içti

ELAZIĞ - Elazığ'da sıcaktan bunalan kaplumbağa kendisine uzatılan şişeden kana kana su içti.

meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı sıcaklık etkili oluyor. Zaman zaman 40 dereceleri bulun sıcaklık, vatandaşların yanı sıra yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede bir vatandaş, kaldırımda gördüğü bir kaplumbağaya pet şişeden su verdi. Suyu gören kaplumbağa, adeta bir insan gibi ağzını dayayarak kana kana su içti. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.