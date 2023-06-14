Kapıya sıkışan minik kızın imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetişti

Kapıya parmağı sıkışan minik kızın yardımına itfaiyeci ağabeyleri yetişti

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evde kapıya parmağı sıkışan minik kızın imdadına itfaiyeci ağabeyleri yetişti.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Minik Simla'nın parmağı kapı arasına sıkıştı. Çocuğun sıkışan parmağını kapı arasından çıkartmaya çalışan ailesi başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Arama-Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde minik çocuğun parmağı, kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonrasında hazır bekleyen sağlık ekiplerince Simla'ya müdahale edildi.

Parmağı sıkıştığı kapıdan kurtarmaya çalışan Arama-Kurtarma ekibinin bir yandan da minik çocuğu teselli etmeye çalıştığı anlar da dikkatlerden kaçmadı.