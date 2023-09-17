Kapalıçarşı'nın çatısında yangın çıktı

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Gül, olay yerine gelerek bilgi aldı. Esnafın toplandığı sırada gerginlik yaşandı.

KAPALIÇARŞI'nın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, olay yerine gelen İstanbul Valisi Gül, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangını duyan esnaf ise Kapalıçarşı'nın önünde toplanırken, bir ara gerginlik çıktı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Kapalıçarşı'nın Örücüler kapısı girişi, Astarcı Han'ın 3. Katında bulunan çanta dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Haberi alan Kapalıçarşı esnafı Örücüler kapısına gelerek bilgi almaya çalıştı. Bu sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınla birlikte olay yerine gelen İstanbul Valisi Davut Gül, itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. Gül, "İtfaiyenin verdiği bilgiye göre, çatı katında bir yangın çıkmış. Şu an müdahale ediliyorlar. Muhtemelen kısa bir süre sonra kontrol altına alınacak. Önemli bir şey varmış gibi görünmüyor. İnşallah büyümeden kontrol altına alınacak. Yangını duyunca geldik. Sebebini arkadaşlarımız araştırıyorlar" dedi.