Kapalıçarşı'da Yaşanan Su Taşkınları Altyapı Sorunundan Kaynaklanıyor

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunu belirterek, alt yapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğunu, aşağı hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlarından suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından suyun taştığını ifade etti.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Kapalıçarşı'da rögarlar taştı, bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'daki rögarlarda su taşması meydana geldi. Taşkın nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Çarşıdaki rögarların taştığı anlar ise müşteriler ve esnaf tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, esnafın iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kapalıçarşı yönetiminden açıklama

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Kapalıçarşı ve Tahtakale'de bulunan çevre sokaklarda da su baskınları yaşandığını, rögarların taştığını belirtti.

Esnaf ve yönetimin suyun tahliyesi için uğraştığını aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Kapalıçarşı kot olarak yukarıda olmasına rağmen Mahmutpaşa, Eminönü rögar hattı Kapalıçarşı ile birlikte çalışmaktadır. Her şiddetli yağmur sonrası yaşanan bu durum esnafı sıkıntıya sokmakta, Kapalıçarşı Yönetimi olarak bizleri de çaresiz bırakmaktadır. Yaşanan su baskınının ardından Kapalıçarşı yönetimi ve ekibi zamanında müdahalede bulunarak esnafı bilgilendirmiş ve gerekli afet çalışmalarına başlamıştır."

Kurtulmuş, Kapalıçarşı'daki su taşkınlarının altyapı ile ilgili olduğunun bilinmesinin önemini vurgulayarak, "Altyapıdan kaynaklanan sorunun ise tamamen yağmursuyu debisinin yükselmesi sonucu oluştuğu, aşağı hatta kalan Mahmutpaşa, Eminönü hatlarından suyun gitmemesi sonucu Kapalıçarşı rögarlarından suyun taştığını belirtiriz. Kapalıçarşı yönetimi olarak bütün halkımıza ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.