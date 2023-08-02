Kapadokya'nın gönüllü temizlikçileri adım adım gezip çöp topluyorlar

NEVŞEHİR - Nevşehir'de öğretmenlik yapan Arzu Kır eşi Yaşar Kır ile birlikte gün batımını seyredecekleri vadinin önce temizliğini yapıyor, sonrasında da kahvesini yudumlayarak gün batımını seyrediyor.

Gün batımını seyretmeyi çok sevdiğini söyleyen Arzu Kır, eşi ile birlikte haftanın 5 günü Kapadokya'nın değişik vadilerinde yürüyüş yaparak gün batımı manzarasını seyrediyor.

Nevşehir'de özel eğitim merkezinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Arzu Kır açıklamasında "Gün batımını seyretmeyi çok seviyorum. Gün batımını seyretmek için buraya geldiğimizde gördüğümüz manzara çok canımızı sıkıyor. Eşim ile birlikte öncelikle buraları topluyoruz, daha sonra da gün batımını seyrediyoruz" dedi.

İnsanların bulundukları çevreyi temiz tutmaları gerektiğini söyleyen Kır "İnsan ardında kendi izini bırakır. Bu doğa, bu dünya hepimizin. Kimsenin bu doğayı kirletmeye hakkı yok. Gelip eğlenip dinlenmek elbette hepimizin hakkı. Fakat buraları bulduğumuz gibi bırakmalıyız. Her gelen de böyle pislik içinde buluyor ve nasıl olsa kötü diyorsa birileri bir şeyler yapmalı diye düşündüm. Her geldiğimizde eşimle birlikte buraları toparlıyoruz. Biriktirdiğimiz çöpleri giderken de bir konteynıra atıyoruz. Herkes yediğini içtiğini savurmak yerine, burada gelenlere ve kendilerine saygısı olsa ortam bu hale gelmez. Kaç saattir buraları toparlamaya çalışıyoruz. Halen de bitmedi. Yetkililerde bir yere kadar yapabiliyor. Halkın çok bilinçli olması gerekiyor. Bu işi gönüllü olarak ve severek yapıyoruz. Keşke bunlarla uğraşmak yerine doğa için daha faydalı işler yapabilsek" dedi.