Kanserden ölen annenin mezarını ziyaret ettiler

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Hidayet Özçelik isimli işçi, düğün salonuna gitmeden önce eşi Kevser ile birlikte 5 ay önce kanserden ölen annesinin mezarını ziyaret etti.

Hisarcık Belediyesi Esire Termal Tesisleri'nde çalışan Hidayet Özçelik ile eşi Kevser'in nişan yüzüklerini hastanede kanser tedavisi gören anne Melek Özçelik (49) takmıştı. Yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayarak yoğun bakıma alınan anne Melek Özçelik 17 Mayıs tarihinde vefat etmişti.

Annelerinin hastalığı sürecinde doktorların fazla bir ömrünün kalmadığını söylediklerini belirten Hidayet Özçelik, "Rahmetli annemin sağ iken eşimle beni görebilmesi ve kendisine de moral olması için yattığı hastanede sade bir nişan merasimi düzenledik. Yüzüklerimizin kurdelesini annem kesti. Kendisini 17 Mayıs'ta kaybettik. Düğünümüzün olduğu gün eşimle düğün salonuna geçmeden önce Beyköy'de bulunan annemin mezarına gidip dualarımızı ettik. Mekanı cennet olsun" dedi.

Ölen kaynanasının düğünlerini görmeyi çok istediğini, ama nasip olmadığını söyleyen gelin Kevser Özçelik, "Rahmetli annemizin hastalığı sürecinde hep iyileşmesi için dua ettik. Onun da sağken bizi görebilmesi için hastanede nişan yaptık. Takdiriilahi. Annemiz vefat etti. Geçtiğimiz Pazar günü nikah salonundan önce mezara giderek dualarımızı ettik. Daha sonra evlendik. Umarım annem bizleri görüyor ve mutlu oluyordur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah" diye konuştu - KÜTAHYA