Kanser Tedavisi İçin Gelen Vatandaşın Düşürdüğü Çanta Bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinden Samsun'a kanser tedavisi için gelen bir vatandaş, tedavisinde kullanacağı yüklü miktarda paranın bulunduğu çantayı düşürdü. Çantayı bulan vatandaş, sahibine teslim ederek 'insanlık ölmemiş' dedirtti.

Olay, Canik ilçesinde bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Kanser tedavisi gören Cengiz Karayiğit (45), tedavisinde kullanacağı yaklaşık 200 bin TL bulunan çantayı düşürdü. O sırada otomobili ile seyir halinde olan Ergün Uzun (49), yolda bir çanta fark etti. Arabadan inerek çantanın içini açan Uzun, içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördü. Çantanın sahibini arayan Uzun, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haber sayesinde çantanın sahibine ulaştı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ve tedavi görmek için Samsun'a gelen Cengiz Karayiğit'e parayı teslim eden Ergün Uzun, "Arabayla geçerken yolun ortasında bir çanta gördüm. Durup çantaya baktım. Adresine ulaşmaya çalıştım ancak sosyal medyadan bulamadık. Bulamayınca basına gittik. Basın da sağ olsun bizlere yardımcı oldu. Arkadaş Ünyeli olduğu için biraz gecikmeli bulabildik. En son telefon numarasını bulduk. Kendisine gece saatlerinde ulaştık ve bugün Samsun'a geleceğini söyledi. Biz de rahat olmasını ve paranın emin ellerde olduğunu söyledik. Zor durumdaydım ve Allah'ım benim paraya ihtiyacım var demiştim. Arabayı satılığa çıkardım. Satılık diye yazdıktan sonra buradan geçerken çantayı gördüm. Biraz bekledim, içini açmadım. En son baktım kimse olmayınca çevrede açtım. Allah'ım bana bir çanta para yollamış dedim. Çantanın içi euro, dolar ve Türk parası doluydu. Sonra 'Ya adamın evi yanmışsa bu parayı nasıl yiyeceksin' diye düşündüm. Ondan sonra ben bu parayı yiyemem dedim. Arkadaşımız hastanede tedavi görüyormuş. Ünye'den buraya gelip gidiyormuş. Basın sayesinde arkadaşımızı bulduk. Basın videoyu yayınlayınca 200-300 kişi aramış. Bu paraya dokunmak bize yakışmaz dedik. Sahibine şimdi teslim ediyoruz. Basından da Allah razı olsun" diye konuştu.

"Kanser ve ciğerimdeki leke için bu parayı kullanacaktık"

Paranın sahibi Cengiz Karayiğit ise, "Çantayı araçtan düşürdük. Sağ olsun değerli bir abimize denk geldi. O da sağ olsun siz basının vasıtasıyla bizlere ulaştılar. Yüklü bir miktarda parayla bana ulaştı. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Kanser ve ciğerimdeki leke için bu parayı kullanacaktık" şeklinde konuştu.

Cengiz Karayiğit, 'insanlık ölmemiş' dedirten Ergün Uzun'a sarılarak teşekkür etti. - SAMSUN