Antalya'nın Manavgat ilçesinde İsrail uyruklu sürücünün çarptığı kanser tedavisi görmeye giden diğer sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta saniyeler içinde iki kaza art arda yaşandı.

Kanser tedavisi görmeye giderken kaza yaptı yola ambulansla devam etti

Kanser tedavisi görmeye giderken kaza yaptı yola ambulansla devam etti

Aynı kavşakta saniyeler içinde iki kaza art arda yaşandı

İsrailli turistlerin sürücü olarak karıştığı kazalarda, 1 kişi yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde İsrail uyruklu sürücünün çarptığı kanser tedavisi görmeye giden diğer sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza; Sarılar Mahallesi Çakalderesi kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki İsrail uyruklu Shay Ben-Ishay'ın kullandığı 07 BFP 700 plakalı hafif ticari araç, Antalya istikametine ilerleyen Bayram Kaya'nın kullandığı 07 B 1624 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Kaya yaralandı. Kanser tedavisi gören ve Manavgat Devlet Hastanesi'nde çekilen filmlerini aldıktan sonra Antalya'ya ışın tedavisi için gittiği bildirilen Ömer Faruk Kaya 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

"Aynı yerde aynı anda 2. kaza oldu"

Çakalderesi kavşağında 15-20 saniye arayla yaşanan ikinci kazada ise şans eseri yaralanan olmadı. Zohar Zhaham'ın kullandığı 34 KH 7632 plakalı otomobile, Çakalderesi kavşağında önünde arkadaşının kaza yaptığını görerek durduğu sırada arkasından gelen Gayesu C'nin kullandığı 07 AAG 187 plakalı otomobil çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İsrailli turistlerin Antalya Havalimanından kiraladıkları araçlarla Çakalderesi- Sarılar Cumhuriyet Caddesi istikametini kullanarak Manavgat Şelalesi'ne gittikleri, Çakalderesi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapmaları nedeniyle kazanın meydana geldiği ileri sürüldü. Diğer taraftan kazanın ardından İsrailli turistlerle trafik polisleri cep telefonu üzerinden çeviri yöntemiyle anlaşmaya çalıştı.