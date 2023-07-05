Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Berat, yaz spor okullarına kayıt olmak için ziyaret ettiği belediye başkanın bisiklet sürpriziyle karşılaştı. Belediye başkanı ile birlikte bisiklet kullanan Berat'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Kanser tedavisi gören çocuğa bisiklet sürprizi

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Berat, yaz spor okullarına kayıt olmak için ziyaret ettiği belediye başkanın bisiklet sürpriziyle karşılaştı. Belediye başkanı ile birlikte bisiklet kullanan Berat'ın mutluluğu ise gözlerine yansıdı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kanser tedavisi gören 10 yaşındaki Berat, babası Barış Önal ile birlikte yaz spor okullarına kayıt yaptırmak için belediye başkanı Osman Türkyılmaz'ı halk gününde ziyaret etti. Başkan Türkyılmaz, görüşmenin ardından kanser hastası Berat'a sürpriz yapıp, bisiklet hediye etti. Türkyılmaz, belediye hizmet binasının bahçesinde Berat ile birlikte bisiklet kullandı. Berat'ın mutlu olduğu o anlar ise gözlerine yansıdı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Berat'ın hastalığını birlikte yeneceklerini ifade ederek, mutlu olması için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Berat'ın yaz spor okullarına kayıt yaptırmak için geldiğini ifade eden Türkyılmaz, "Berat'ın ufak bir rahatsızlığı var ailesiyle görüştük. Hayallerinin futbolcu olduğunu söyledi. Bizde yaz spor okulu açıyoruz. Okula yazılmaya gelmiş. Aynı zamanda 'Eskiden bir bisikletim vardı' dedi. Bizde karnede 6 takdir getirene bisiklet hediye ediyoruz. Berat'ta böyle deyince bizde kayıtsız kalamadık. Bugünde bisikletini hediye edeceğiz. Bir çocuk gülerse önce ailesi güler, sonra mahallesi güler, sonra ilçesi güler, Bizde 'Mutlu Yahşihan' için çocuklarımızı güldürmeye devam ediyoruz. Berat bizi bugün mutlu etti. İnşallah hep mutlu olur. Beratla biz o hastalığı beraber yeneceğiz" diye konuştu.

Berat Önal ise, "Bisikleti seviyorum. Benim eskiden bisikletim vardı farklı nedenden dolayı satıldı. Şimdi de bisikletim oldu, mutluyum. Hayalim normalde futboldu ama bisiklet sürmeyi de seviyorum. O yüzden benim için güzel oldu. Bisiklet için başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.