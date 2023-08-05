Kanser Hastası Emekli, Evini Terk Etmeyen Jandarma Personelinden Şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde oturan, memur emeklisi Erdinç Ziya Aksakal emekli olduktan sonra evini bir jandarma personeline bir yıllığına kiraladığını belirtti. Kanser hastası olmasına rağmen kiracısının, evinden çıkmadığını ifade eden Aksakal, "Ben kalın bağırsak hastasıyım ve ameliyatı da Artvin Devlet hastanesinde olacaktım ve bunu biliyordu ve buna göre kabul etti ama ocak ayı geldiğinde ise ben telefonda kendisine şifahen söyledim. Bana şöyle söyledi; 'ben butona bastım ve iki yıl daha kalacağım, kanuni yollar sana açıktır ve ben de sana yüzde 25 üstünde de zam vermeyeceğim' dedi" dedi.

Artvin'de kira sözleşmesini 1 yıllığına yapmalarına rağmen evden çıkmayan jandarma personeli ile hukuki süreçlere rağmen çözüm bulamadıklarını belirten ve kanser hastalığı olan Erdinç Ziya Aksakal, "Ben kalın bağırsak hastasıyım ve ameliyatı da Artvin Devlet Hastanesi'nde olacaktım ve bunu biliyordu ve buna göre kabul etti ama ocak ayı geldiğinde ise ben telefonda kendisine söyledim" dedi.

"SÖZLEŞMEYİ BİR YILLIĞINA YAPMAMIZA RAĞMEN EVİMİ TERK ETMEDİ"

Erdinç Ziya Aksakal şunları söyledi:

"Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde yaşıyorum ve kamu emeklisiyim. 2017 yılında emekli oldum ve köye taşındım. İki çocuğum var ve üniversitede okuyorlar ve doğal olarak ekonomik koşullar nedeniyle köye taşınmak zorunda kalmıştım. Artvin'de kendime ait bir dairem vardı, kiraya vererek bana bir nebze faydası olur gerekçesiyle ve öyle de yaptım. Karşıma çıkan bir Astsubaya kiraya verdim ve bir yıllık kontrat yaptım. Sözleşmemizi 2021 yılının ocak ayında yaptık ve sözleşme 2022 yılının ocak ayında bitiyor ve ocak ayında da çıkacaktı konuşmalarımızda bana söylemişti. Ben kalın bağırsak hastasıyım ve ameliyatı da Artvin Devlet hastanesinde olacaktım ve bunu biliyordu ve buna göre kabul etti ama ocak ayı geldiğinde ise ben telefonda kendisine şifahen kendisine söyledim. Bana şöyle söyledi, 'ben butona bastım ve iki yıl daha kalacağım, kanuni yollar sana açıktır ve ben de sana yüzde 25'in üstünde de zam vermeyeceğim' demesi üzerine 2022 yılının Haziran'ın 10'unda ihtar çektim ama ihtarı almasına rağmen bu ihtara uymadı.

"ÇEKTİĞİM İHTARLARA UYMADI MAHKEMEYE VERDİM VE REDDEDİLDİM."

İhtara uymayınca bende mahkemeye verdim ve ameliyat olmuştum ve ameliyat sonrası bütün raporlarımı getirdim ve bana hastanede, tam teşekkülü hastanenin olduğu yerde yaşanmam söylendi ve ben bunu mahkeme heyetine sundum. Mahkemenin son celsesinde mahkeme beni reddetmesine rağmen mahkeme heyeti kiracıya dönüp çıkacaksın değil mi diye sordular ve astsubay da çıkacağını söyledi. Çıkmayınca arabulucu buldum ve arabulucuya bir askerin denmesi gerekmeyen şeyleri söylemiş. Bana 20 bin lira versin ve aynı zamanda ondan özür dilemem halinde evden çıkacağını söylemiş. Aynı zamanda ben evde 1.900 liraya oturuyorum ve onun zararı çok olur demiş. Oysa ben maddiyatın ötesinde evimde oturmak istiyorum ama beni maalesef mağdur etti. 2023 Temmuz 15'inde evi terk ettiğini komşular bana söyledi ben binaya gittim evde perdeler asılı değil ama anahtar verilmediği için evime giremedim. Savcılığa gittim ve savcıya durumu anlattım iki polis vermesini istedim eve girmem için ve evdeki durumu görmek istedim ama savcı bana polis vermedi ve eve gidip komşularımla bakmamı ve tutanak tutmamı istedi. Ben de savcıya ben eve girersem şikayet halinde bana işlem yapacağınızı söyledim evet doğru dedi. Evimi terk etmesine rağmen 45 günlük kiramı ödemediği gibide anahtarı teslim etmedi.

"JANDARMA PERSONELİ BENİ MAĞDUR ETTİ"

Evimden taşınmış başka bir yere ve ben savcıdan çıktım icraya gittim ve icraya verdim ve paramı almak için orada da aradılar astsubayı ama astsubayda parayı vermeyeceğini söyledi. Burada çözüm olmayınca Alay komutanlığına indim ve Alay komutanıyla görüşmek istediğimi söyledim kabul etti ama arada ne döndüyse sonrasında beni yardımcısına yönlendirdiler. Yardımcısıyla görüştüğümde bana denen evet bizim personelimiz ama onun kurum amiri değilim dendi ve kurum amirlerine söyleyeceği söylendi. Burada da tatmin edici bir cevap alamayacağımı söylenince bu durumu basına yansıtacağımı söyleyerek oradan ayrıldım. Araya siyasiler koydum orada da Alay komutanı siyasileri de fazla kira istediğim diye devre dışı kalmalarını istemiş ve mahkemelerde halletsinler demiş. Mahkemelerde çözüm bulamadım ve şunu kesinlikle söylüyorum ben evimi kiraya vermeyeceğim ve kendi evimde oturmak istiyorum. Ben kalın bağırsak kanseriyim ben, Jandarmanın, askerin beni mağdur ettiği durum bu. CİMER iki kez yazdım ilk yazdığımda mahkeme safhasındasınız diye kabul etmediler ve akşam tekrar CİMER 'e size söylediklerimin aynısını yazdım ve benim mağduriyetim ocak ayında 3. yıla girecek."