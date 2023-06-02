Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kandıra Teksen'in Lezzetli Suyu İle Ünlü Çeşmesi Yenilendi

Kandıra Teksen'in Lezzetli Suyu İle Ünlü Çeşmesi Yenilendi

Yaşam Haberleri

Kandıra Teksen Mahallesi'nde zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen çeşme yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kandıra Teksen Mahallesi'nde zamanla yıpranarak kullanılmaz hale gelen çeşme yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kandıra Teksen Mahallesi'nde zamanla yıpranan çeşme, araçların geçişi sırasında da hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Mahalle Muhtarı Kadir Yılmaz, durumu "Muhtar Aktif Sistemi" üzerinden Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi'ne ileterek, çeşmenin yenilenmesini talep etti. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekiplerince keşfi yapılan çeşmenin kullanılamaz durumda olduğu tespit edildi. A Takımı ekiplerince yenilenen çeşme, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Travertan taşla kaplanan ve kurnası değiştirilen çeşme, ön kısmının seramik karo ile kaplanması ve boya işinin tamamlanmasıyla görenlerin beğenisini kazandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kadir Yılmaz Kandıra Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title