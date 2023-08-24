Kandıra'da Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Karar, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alındı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.