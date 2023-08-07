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Kandıra'da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Bazı Plajlarda Denize Giriş Yasaklandı

Yaşam Haberleri

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda yarın ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek. Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı plajlarda 2 gün boyunca denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava şartları nedeniyle Kerpe, Kovanağzı ve Miço Koyu dışındaki tüm plajlarda yarın ve çarşamba günü denize girilmesine izin verilmeyecek.

Plajların izin verilen bölümlerinde, mantar dubalarla çevrili, cankurtaran olan yerlerde denize girilmesi uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Yaşam

Karadeniz Kocaeli Kandıra Yaşam Haberler

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