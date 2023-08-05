Kandıra'da Kadınlar Mancarlı Pide İçin Odun Ateşinde Mesai Harcıyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde odun ateşinde yakılan fırınlarda marifetlerini sergileyen kadınlar, vazgeçilmez lezzet mancarlı pide için bunaltıcı sıcak havada bile mesai harcıyor. Annelerinden öğrendikleri geleneği sürdüren hünerli kadınlar, türkü ve sohbet eşliğinde mancarlı pide yapıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde odun ateşinde yakılan fırınlarda marifetlerini sergileyen kadınlar, vazgeçilmez lezzet mancarlı pide için bunaltıcı sıcak havada bile mesai harcıyor. Annelerinden öğrendikleri geleneği sürdüren hünerli kadınlar, türkü ve sohbet eşliğinde mancarlı pide yapıyor.

Kocaeli'nin her bölgesinde severek tüketilen mancarlı pide, yöresel lezzetiyle damakları tatlandırıyor. Yenilebilir otlardan yapılan pide, kentin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Lezzeti kadar hazırlanışı da önem taşıyan mancarlı pide, bazı ilçelerde farklı usullerle yapılıyor. Kandıra ilçesine bağlı Tatarahmet köyünde ikamet eden kadınlar da bu lezzet için adeta yaz kış seferber oluyor. Sabah erken saatte hamuru yoğuran, bahçelerinde yetişen otları toplayıp doğrayan ve pide içini hazırlayan kadınlar, fırını da yaktıktan sonra pide yapımına başlıyor. Aynı zamanda kadınlar türkü ve sohbet eşliğinde pide yaparak, keyifli zaman geçiriyor.

Yaz kış mancarlı pide ve köy ekmeği yaptıklarını söyleyen Keziban Oruç, "Köy yaşamımız böyledir. Yazın sıcak, kışın soğuk demeden fırınımızı yakarak, pidemizi de ekmeğimizi de yaparız. Bazen sıcak hava zorluyor ama yine de vazgeçmiyoruz" dedi.

"1 buçuk saatte de ekmek pişer ama o ekmeğin lezzeti hiçbir şeye benzemez"

Pide ve ekmeklerin taş fırında daha lezzetli olduğunu vurgulayan Hamide Altıntaş, "Taş fırınımızı odunla yaktığımız için ekmeklerimiz çok güzel olur. 1 buçuk saat boyunca yakarız. Fırını süpürürüz. Taşta ekmekler çok lezzetli olur. Pidelerimizi de aynı şekilde yapıyoruz. Fırının içinde yere bırakıyoruz. 1 buçuk saatte de ekmek pişer ama o ekmeğin lezzeti hiçbir şeye benzemez" şeklinde konuştu.

"Ekşi maya ile yoğuruyoruz"

Fatma Taşkın, Kandıra'nın mancarlı pidesinin meşhur olduğunu belirterek, "Genelde mancarlı pide yaparız. Hamurumuzu yoğururuz. Ekşi maya ile yoğuruyoruz. Onu da taşırırız. Sonra fırınımızı yakarız. Fırınımız tamam olunca ekmeklerimizi, pidelerimizi koyarız. Arkadaşlarımızla beraber yaparız. Hep birlikte 3-5 kişi beraber oluruz. Sonra toplanır pidelerimizi yeriz" dedi.

Mancarlının yanı sıra peynirli pidede yaptıklarını ifade eden Taşkın, "Otlarımızı toplarız. Bahçeden de kırdan da otlarımızı toplayarak, mancarlı pide yaparız" ifadelerini kullandı.

"Ayranını içeceğini alan geliyor"

Komşularla bir arada olarak pide yaptıklarını dile getiren Asiye Altunay ise, "Pidelerimizi yapıyoruz. Sonra hep beraber arkadaşlarla, komşularla oturuyoruz. Gelenler oluyor. Ayranını, içeceğini alan geliyor. Yiyoruz, içiyoruz, sohbet ediyoruz. Türkü de söylüyoruz. Yengemiz çok güzel türkü söyler. Ona türkü söyletiyorlar. Hep birlikte oluyoruz, güzel oluyor" dedi.

Köy muhtarı İsmail Arslantaş ise geleneklerinin sürdüğünü belirterek, "Köyümüzde meşhur olan mancarlı pide geleneği de kadınlarımız tarafından yıllardır sürdürülüyor. Odun ateşinde pişirilen mancarlı pidelerimiz ve ekmeğimiz herkes tarafından severek tüketilir" dedi. - KOCAELİ