Kandıra'da Hafta Sonu Denize Giriş Yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül Cumartesi ve 10 Eylül Pazar günü ilçede bulunan tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.