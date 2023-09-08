Kandıra'da Hafta Sonu Denize Giriş Yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 Eylül Cumartesi ve 10 Eylül Pazar günü ilçede bulunan tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle 9 Eylül Cumartesi ve 10 Eylül Pazar günü ilçede bulunan tüm plaj ve koylarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
Kaynak: AA / Yaşam