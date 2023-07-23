Kandıra'da Genç Boğuldu
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla denize giren 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren 19 yaşındaki genç boğuldu.
Akdurak Mahallesi'nden arkadaşlarıyla Sarısu mevkisine gelen Ahmet B, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.
Sağlık ekipleri, bir süre sonra denizden çıkarılan Ahmet B'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Gencin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Yaşam