Kandıra'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren Ali Haydar K. boğularak hayatını kaybetti. Cankurtaranlar ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ali Haydar K'nin cesedi denizden çıkarıldı.