Kandıra'da Denizde Boğulan Kişi Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren Ali Haydar K. boğularak hayatını kaybetti. Cankurtaranlar ve sağlık ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Ali Haydar K'nin cesedi denizden çıkarıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde serinlemek için denize giren kişi boğuldu.
Arkadaşlarıyla Uzunkum Plajı'na gelen Ali Haydar K. denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranlarınca arama çalışması başlatıldı.
Sağlık ekipleri, bir süre sonra denizden çıkarılan Ali Haydar K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ali Haydar K'nin cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Yıldırım - Yaşam