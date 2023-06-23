Kanalizasyon borusunun içinde tüfekle vurulmuş halde kedi bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesi'nde havalı tüfekle vurulan ve kanalizasyon borusunun içinde bulunan felçli kedinin ömür iliğindeki mermi başarılı operasyonla çıkarıldı.

Zonguldak'ta Ontemmuz Mahallesi'nde hayvan severler tarafından kanalizasyon borusunun içerisinde felçli bir kedi bulundu. Hayvanı gören hayvanseverler hemen yaralı hayvanı kent merkezinde bulunan Zonguldak Veteriner kliniğine getirdi. Veteriner hekim Önder Alkan tarafından röntgen çekilen kedinin omur iliğinde tüfek mermisi bulundu. Hemen ameliyata alınan kedinin omur iliğindeki mermi çıkarıldı. Ancak kedinin yürüyüp yürümeyeceğini felçli durumunun ortadan kalkıp kalkamayacağı tedavi sürecinin ardından belli olacak. Veteriner hekim Önder Alkan, "Hastamız bize dün geldi. Normal vatandaşlar borunun içerisine girmiş bağıran bir kedi. Çıkartıyorlar arkası sürünüyor. Bize getirdiler sokak hayvanı. Yaptığınız muayenede arka tarafının felç olduğunun sebebinin yaptığımız röntgenlerde havalı tüfek mermisinin ömür iliğe girdiği onur iliği parçaladığı parçalandıktan sonra da orada ki sinirlere zarar verdiği ve o girdiği yerin arka tarafının hissizleştiği ve felç olduğu tespit ettik. Acil ameliyat aldık. Bulunduğu yerden mermiyi çıkardık. Şimdi uzun bir süreç bizleri bekliyor. Merminin orada verdiği hasara göre ya felç kalacak yada 3-5 ay içerisinde düzelecek" dedi.