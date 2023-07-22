Kanadalı Bankacı Bisikletiyle Türkiye'ye Geldi

Kanada'da bankacılık yapan 40 yaşındaki 2 çocuk babası adam, biriktirdiği parayla bisikletiyle 2 bin 700 kilometre yol kat ederek Türkiye'ye geldi. Seyahatine İznik'te devam eden Drouin, Türkiye turunu bitirdikten sonra Ermenistan'a gideceğini söyledi.

Kanada'da bankacılık yapan 40 yaşındaki 2 çocuk babası adam biriktirdiği parayla 2 bin 700 kilometre yol kat edip bisikletiyle Türkiye'ye geldi.

Kanadalı bankacı Gulillaume Drouin, bisikletiyle Kanada'nın Montreal şehrinden yola çıkarak 2 bin 700 kilometre yol kat etti. Seyahat için eşini, kızını ve oğlunu Kanada'da bırakan Drouin, Montreal şehrinden Fransa'ya kadar uçakla gitti. Fransa'dan bisikletiyle İtalya, Croatia Martango, Albania, Arnavutluk, Makedonya, Grecia ve birçok Avrupa ülkesini gezerek 7 hafta sonra İznik'e geldi. Drouin, Boyalıca Mahallesi'nde yol kenarında bir sergide mola verdi. İznik'te Ayasofya'nın tarihi yerlerini gezeceğini belirten Drouin, Bilecik, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'e giderek Türkiye turunu bitireceğini ardından Ermenistan'a gideceğini söyledi. - BURSA