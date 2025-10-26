Kanadalı Aile Türkiye'de Dünya Turuna Devam Ediyor

KANADA'dan çift pedallı bisikletle dünya turuna çıkan 4 kişilik aile, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye geldi. Ordu'yu kıyı boyunca bisikletleriyle geçerek Samsun'a gideceklerini söyleyen Vassy Rembeault (44), "Türkiye çok güzel" dedi.

Kanada'da yaşayan metal teknisyeni Benjamin Rembeault (40), kendisiyle aynı mesleği yapan eşi Vassy Rembeault ve çocukları Morgan (8) ve Milla (7) ile özel olarak tasarladıkları çift pedallı bisikletleriyle dünyayı geziyor. Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen aile, Ordu'yu kıyı boyunca bisikletleriyle geçerek Samsun'a gideceklerini söyledi. 15 aydır bisikletleriyle yollarda olduklarını belirten aile, Türkiye'den sonra Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Fransa'ya giderek dünya turunu tamamlayacak. Öte yandan, Kanadalı aile, çocuklarının eğitimini ise uzaktan eğitim ile aksatmadıklarını ifade etti.

Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayan Vassy Rembeault, "Biz Kanadalıyız ve bisikletle dünya turu atıyoruz. Turumuzu Fransa'ya giderek tamamlayacağız. Türkiye çok güzel" diye konuştu.