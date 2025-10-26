Haberler

Kanadalı Aile Türkiye'de Dünya Turuna Devam Ediyor

Kanadalı Aile Türkiye'de Dünya Turuna Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada'dan çift pedallı bisikletle dünya turuna çıkan 4 kişilik aile, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye geldi. Ordu'yu geçerek Samsun'a gitmeyi planlayan aile, Türkiye'yi çok beğendiğini duyurdu.

KANADA'dan çift pedallı bisikletle dünya turuna çıkan 4 kişilik aile, Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye geldi. Ordu'yu kıyı boyunca bisikletleriyle geçerek Samsun'a gideceklerini söyleyen Vassy Rembeault (44), "Türkiye çok güzel" dedi.

Kanada'da yaşayan metal teknisyeni Benjamin Rembeault (40), kendisiyle aynı mesleği yapan eşi Vassy Rembeault ve çocukları Morgan (8) ve Milla (7) ile özel olarak tasarladıkları çift pedallı bisikletleriyle dünyayı geziyor. Gürcistan'ın ardından Türkiye'ye gelen aile, Ordu'yu kıyı boyunca bisikletleriyle geçerek Samsun'a gideceklerini söyledi. 15 aydır bisikletleriyle yollarda olduklarını belirten aile, Türkiye'den sonra Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Fransa'ya giderek dünya turunu tamamlayacak. Öte yandan, Kanadalı aile, çocuklarının eğitimini ise uzaktan eğitim ile aksatmadıklarını ifade etti.

Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayan Vassy Rembeault, "Biz Kanadalıyız ve bisikletle dünya turu atıyoruz. Turumuzu Fransa'ya giderek tamamlayacağız. Türkiye çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.