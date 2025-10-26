Haberler

Kanadalı Aile Bisikletle Türkiye'yi Geziyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benjamin Rembeault ve ailesi, özel tasarladıkları çift pedallı bisikletle dünya turuna çıkarken Türkiye'yi de ziyaret ediyor. Aile, 15 aydır yollarda ve Türkiye'yi çok sevdiklerini belirtiyor.

KANADALI metal teknisyeni Benjamin Rembeault (40), eşi Vassy Rembeault (44) ve iki çocuğu ile birlikte çift pedallı bisikletle Türkiye'yi geziyor.

Kanada'da yaşayan metal teknisyeni Benjamin Rembeault, kendisiyle aynı mesleği yapan eşi Vassy Rembeault ve çocukları Morgan (8) ve Milla (7) ile özel olarak tasarladıkları çift pedallı bisikletleriyle dünyayı geziyor. Rembeault ailesi, Kanada'dan yola çıkarak Gürcistan'a ve sonrasında Türkiye'ye geldiklerini belirterek Ordu'yu kıyı boyunca bisikletleriyle geçerek Samsun'a gideceklerini söyledi. 15 aydır bisikletleriyle yollarda olduklarını belirten aile, Türkiye'den sonra Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Fransa'ya giderek dünya turunu tamamlayacak. Öte yandan, Kanadalı aile, çocuklarının eğitimini ise uzaktan eğitim ile aksatmadıklarını ifade etti. Türkiye'yi çok sevdiklerini vurgulayan Vassy Rembeault, "Biz Kanadalıyız ve bisikletle dünya turu atıyoruz. Turumuzu Fransa'ya giderek tamamlayacağız. Türkiye çok güzel" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.