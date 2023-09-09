Kamyonun mezarlıkta yaşanan kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni patlayan kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Olayda 5 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde freni patlayan kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına daldığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Dilovası mevkiinde freni patlayan kamyonun mezarlıkta defin için bekleyen kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi ölmüş 25 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavi gören yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybetti. Olayda ölü sayı 6'ya yükselirken 7 kişinin hastanede tedavisi devam ettiği, geri kalan yaralıların ise taburcu edildiği açıklandı. - KAHRAMANMARAŞ