Kamyonun Kalabalığın Arasına Dalması Sonucu 5 Kişi Hayatını Kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonun cenaze namazına hazırlanan kalabalığın arasına daldığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Vali Mükerrem Ünlüer, kamyonun virajı alamayıp kalabalığın arasına girdiğini söyledi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Andırın ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Darıovası Mahallesi'nde meydana geldi. Cengiz Aksu'nun virajda kontrolünü yitirdiği 27 AKZ 728 plakalı çakıl yüklü kamyon, park halindeki 3 aracı önüne katıp sürükleyerek, bu sırada mezarlıkta, Hacı Durdu Avana'nın cenaze namazını kılmaya hazırlanan kalabalığın arasına girdikten sonra devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 28 yaralı da ilk müdahale sonrası ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği kaza sonrası yaralanan ve hastanede ayakta tedavisi yapılan kamyon şoförü Cengiz Aksu, jandarma tarafından gözaltına alındı. Sürücü Aksu'nun ilk ifadesinde virajı alamayıp kamyonun kontrolünü kaybettiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

'İNŞALLAH ÖLÜ SAYIMIZ ARTMAZ'

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kaza yerine geldi. İnceleme yapan Vali Ünlüer, görevlilerden kazayla ilgili bilgi aldı. Vali Ünlüer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın cenaze merasimi yaptığı sırada bir kamyonumuz virajı alamayarak önce araçlara çarpıp sonra vatandaşlarımızın arasına girmiş bulunuyor" dedi.

Yaralılardan 8'inin Kahramanmaraş'a sevk edildiğini diğerlerinin ise Andırın Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğünü ifade eden Vali Ünlüler, "İnşallah ölü sayısı artmaz diye de dua ediyoruz. Kamyon şoförü de gözaltına alındı" dedi.

YARALININ TELEFONUNU JANDARMA AÇTI

Olayı duyup mahalleye gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, fenalık geçirdi. Olay yerinde jandarma ekiplerince inceleme yapılırken, yerde bulunan bir cep telefonu çaldı. Telefonu açan jandarma personeli, telefonun sahibinin yaralı olduğunu ve hastanede tedaviye alındığını söyledi.

'KAMYON HIZLIYDI'

Görgü tanıkları her şeyin bir anda olduğunu, kaza sonrası can pazarının yaşandığını söyledi. Cenazeye katılanlardan Abdullah Bekirli, kamyonun kayarak kalabalığın arasına girdiğini belirterek, "Yukarıdan aşağı kamyon hızlı geldi. Vites düşürmek istedi ancak vites düşemeyince frene bastı ve teker çakıla geldi. Çakıla gelince kamyon devrilerek araçlara çarptı, ardından kalabalığı altına aldı" dedi.

Kamyonun çarptığı kamyonetin sürücüsü Ertuğrul Temiz ise kamyon gelirken aracıyla hareket halinde olduğunu, bu sayede yara almadan kurtulduğunu belirterek, "Cemaat cenaze için gelmiş. Cemaat, 'Kamyon geliyor' diye bağırdı. Bağırınca bir baktım, kamyon üzerime geliyor. Gaza bastım kaçmak için ama bana çarpınca arka kabin kısmını ezdi. Önünde de 2-3 tane araba gördüm, onları da ezdi, hepsini yuvarlayıp geldi üstümüze. Araç içinde hareket halindeydim" diye konuştu.

Bir diğer görgü tanığı cenaze namazına hazırlanırken kazanın olduğunu ifade ederek, "Kamyon virajdan döndüğünde burada 100'e yakın kişi vardı ve saf düzeni almak üzereydik. Kamyon 3 arabaya vurdu, arabalar bize çarptı ve kamyon da buraya yattı. Şoför adeta kurşun gibi hızlı gibi geldi" dedi.

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