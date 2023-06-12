Kamyonun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Muğla'da kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Fatih Yılmaz'ın (30) cenazesi memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz için öğle vakti Ensaray Camisi'nde tören düzenlendi ve cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Muğla'da kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Fatih Yılmaz'ın (30) cenazesi memleketi Edirne'nin Keşan ilçesinde toprağa verildi.

Yeni Mahalle'deki evinin önünde helallik alınmasının ardından Ensaray Camisi'ne cenazesi getirilen Yılmaz için öğle vakti tören düzenlendi. Ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazına müteakip Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan ve vatandaşlar katıldı.

Keşan Toptancı Hali'ne meyve ve sebze taşıyan Yılmaz yönetimindeki 22 HY 989 plakalı kamyon Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarpıp devrilmiş, sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.