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Kamyonette sıkışan yavru kediyi piknikçi genç kurtardı

Yaşam Haberleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonete girip sıkışan kediyi piknikçi genç tarafından kurtarıldı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi.

Kamyonette sıkışan yavru kediyi piknikçi genç kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki kamyonete girip sıkışan kediyi piknikçi genç tarafından kurtarıldı. Olay anı cep telefonu ile kaydedildi. Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan piknik alanında yaşanan olayda piknik yapmak için gelen bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen kamyonetten kedi sesi fark eden turistler çevreden yardım istedi. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen bir genç, aracın altına yatarak telefonundan kedi sesi açtı. Bu sayede kedinin kendine yaklaşmasını sağlayarak bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Kurtarma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, yavru kedi tekrar yaşam alanına geri bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Demirci - Yaşam

Manavgat Antalya kedi Yaşam Haberler

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