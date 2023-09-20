Kamyonetin 'Yaya Geçidi'nde Çarptığı Kadın Öldü, Engelli 2 Kızı ile Görümcesi Yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezinden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Gönül (Meral 29) ile zihinsel engelli kızları Ayşegül (8), Nisagül Meral (7) ve görümcesi Sultan Turhan'a (43) kamyonet çarptı. Kazada Gönül Meral yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kızı ile Sultan Turhan, yaralandı.

1)KAMYONETİN 'YAYA GEÇİDİ'NDE ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ, ENGELLİ 2 KIZI İLE GÖRÜMCESİ YARALANDI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Rehberlik ve Araştırma Merkezinden çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Gönül (Meral 29) ile zihinsel engelli kızları Ayşegül (8), Nisagül Meral (7) ve görümcesi Sultan Turhan'a (43) kamyonet çarptı. Kazada Gönül Meral yaşamını yitirirken, 1'i ağır 2 kızı ile Sultan Turhan, yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Siteler Mahallesi, Ulus Caddesinde meydana geldi. Hüseyin Sinan Yaman (24) yönetimindeki 20 SV 055 plakalı kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Meral, kızları Ayşegül Meral ve Nisagül Meral ile görümcesi Sultan Turhan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 4 kişi de yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gönül Meral, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavileri devam eden Nisagül Meral'in sağlık durumunun ağır olduğu, diğer iki yaralının ise iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gönül Meral'in, zihinsel engelli kızlarını Rehberlik ve Araştırma Merkezine getirdiği, ailenin burada yaptıkları görüşme sonrası çıkıp, yolun karşısına geçmek istedikleri öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Hüseyin Sinan Yaman'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.