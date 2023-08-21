Kamyonetin fren yapması sonucu demir borular otomobilin arka camına saplandı

Adana'da bir kamyonetin ani fren yapması sonucu yüklü demir borular önündeki otomobilin arka camına saplandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da ani fren yapan kamyonette yüklü demir borular kayarak önündeki otomobilin arka camına saplandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Bir mühendislik firmasına ait kamyonet, caddede sıkışık trafikte ilerlerken aniden fren yaptı. Araçta yüklü demir borular kayarak öndeki otomobilin arka camına saplandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.