Kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sabah saatlerinde kullandığı bisikletin kamyonet ile çarpışması sonucu küçük çocuk yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Karakolu mevkiinde meydana geldi. Küçük çocuk bisikleti ile seyir halindeki iken karşıdan gelen kamyonetin çarpışması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan küçük çocuk Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.