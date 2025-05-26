Kamyonet Kazasında Felç Kalan Genç Kız Yeniden Ayağa Kalktı

Kamyonet Kazasında Felç Kalan Genç Kız Yeniden Ayağa Kalktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da üniversite sınavlarına hazırlanırken bir kamyonetin çarpması sonucunda felç olan Esma Buse Koçyiğit, gördüğü fizik tedavi ve ailesinin desteğiyle yeniden yürümeye başladı. Yaşama tutunan Koçyiğit, hayallerini gerçekleştirme umudunu hiç kaybetmedi.

BURSA'da, 3 yıl önce üniversite sınavlarına hazırlanırken kamyonetin çarptığı Esma Buse Koçyiğit (22), felç olup yatağa bağımlı kaldı. Doktorların yüzde 99 engelli raporu verdiği Koçyiğit, gördüğü fizik tedavinin ardından ailesinin de yardımıyla ayağa kalkmayı başardı.

Gürsu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Esma Buse Koçyiğit, 3 yıl önce üniversite sınavlarına hazırlanıp bir yandan da babası Abdurrahman Koçyiğit'in (47) hırdavat mağazasında çalışmaya başladı. Esma Buse Koçyiğit, 29 Ekim 2022'de babasının iş yerinin hemen karşısında bulunan diğer mağazalarında telefonu unuttuğunu fark etti. Mağazaya gidip telefonu alan Koçyiğit, caddenin karşısına geçerken Özkan A.'nın (24) kullandığı 16 UBE 28 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası Koçyiğit, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde bir ay tedavi gördükten sonra yatağa bağımlı olarak taburcu edilen Koçyiğit'e, doktorlar yüzde 99 engelli raporu verdi.

'YAŞAMAYI ÇOK SEVİYORUM'

İlahiyat fakültesini kazanma hayali kuran Esma Buse Koçyiğit, ailesinin de yardımıyla yaşama tutundu. Koçyiğit, taburcu olduktan sonra evde de fizik tedavi almaya başladı. Gördüğü tedaviyle engel oranı yüzde 86'ya düşen Esma Buse Koçyiğit, ayağa kalktı. Zor da olsa tek başına yürüyebilen Koçyiğit, "Yaşadığım kaza anını ve sonrasını hiç ama hiç hatırlamıyorum. Şu an fizik ve dil terapisi görüyorum. Yaşamayı çok seviyorum" dedi.

Kızına kamyonetin çarptığını, kaza sesini duyup iş yerinin kapısına çıkınca anladığını söyleyen Abdurrahman Koçyiğit, "Esma Buse'yi yerde yatarken görünce şok oldum. Sonraki süreci ben de hatırlamıyorum. Şu an kızım fizik tedavi görüyor. Sağlığında çok güzel gelişmeler var. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Abdurrahman Koçyiğit, kaza sonrası gözaltına alınıp çıkartıldığı adliyede serbest bırakıldıktan sonra duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkartılan sürücü Özkan A.'nın bu zamana kadar yakalanıp duruşmalarda ifade vermediğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Türkiye'de eğitim veren üniversite 8 asırlık geleneği yaşatıyor

Görüntü Türkiye'deki bir üniversiteden! 8 asırlık gelenek yaşatılıyor
Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı

Hülya avşar poposunu ısırmıştı! Minik Baha şimdi genç bir delikanlı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım

Eski Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e: Sana tokadı ben atacağım
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarında Nusret'i gören herkes aynı soruyu soruyor

Şampiyonluk kupasını Nusret'in elinde gören herkes aynı soruyu soruyor
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu

İddialı sözleri yayına damga vurdu: AK Parti beni kaybetmeseydi...
Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvası bozulmasın diye bekliyor

Binlerce liralık kaybı göze aldı! 17 gündür kumru yuvasını bozmuyor
Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı

Galatasaraylı genç futbolcu Yenikapı'da yuhalandı
Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Ev ve arsada fahiş fiyatı bitirecek hamle! 81 ilde devreye alınacak

Fahiş fiyatı bitirecek hamle! Tarih verildi, 81 ilde başlayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.