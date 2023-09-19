Kamyonet Kastamonu'da Alevlere Teslim Oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan kamyonet kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolu Alatarla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında park halinde olan 34 SH 678 plakalı kamyonette bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi. - KASTAMONU