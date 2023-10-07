Haberler ›› Yaşam ›› Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.