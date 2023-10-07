Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Feyyaz Cihan idaresindeki plakası öğrenilemeyen mıcır yüklü kamyon, Velioğlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.
Ambulansla Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam