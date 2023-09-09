Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Mustafa Güzeloğlu Toprağa Verildi

Kahramanmaraş'ta yakınının cenazesine katılmak için gittiği mezarlıkta kamyon kazası sonucu hayatını kaybeden Mustafa Güzeloğlu toprağa verildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Güzeloğlu için cenaze töreni düzenlendi.