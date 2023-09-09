Kamyon Kazasında Hayatını Kaybeden Mustafa Güzeloğlu Toprağa Verildi
Kahramanmaraş'ta yakınının cenazesine katılmak için gittiği mezarlıkta kamyon kazası sonucu hayatını kaybeden Mustafa Güzeloğlu toprağa verildi. Olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden Güzeloğlu için cenaze töreni düzenlendi.
Kahramanmaraş'ta yakınının cenazesine katılmak için gittiği mezarlıkta kamyon kazası sonucu hayatını kaybeden Mustafa Güzeloğlu toprağa verildi.
Andırın ilçesi Darıovası mevkiinde meydana gelen olayda, kum yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek cenaze namazı için mezarlıkta toplanan kalabalığın üzerine daldı. Can pazarının yaşandığı olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı.
Hayatını kaybeden Mustafa Güzeloğlu için olayın yaşandığı Darıovası mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Güzeloğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Güzeloğlu'nun yakınının cenazesine katılmak için mezarlığa geldiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesinin, otopsinin ardından yarın defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ