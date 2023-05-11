Kamyon kazasında alkollü çıkan şoför, 2. testte alkolsüz çıkınca ehliyetine kavuştu

İzmir'in Urla ilçesinde kullandığı kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan ve alınan kan örneğinde alkollü çıkan şoför, yapılan ikinci testte alkolsüz çıkınca ehliyetine ve para cezasının iptaline kavuştu. Soruşturma da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İZMİR'in Urla ilçesinde, kullandığı kamyonun devrildiği kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede alınan kan örneğinde 0.46 promil alkollü çıkınca ehliyetine el konulup, 1823 TL idari para cezası kesilerek, hakkında soruşturma başlatılan İlkay Kocatepe (43), en son 11 yıl önce alkol aldığını belirtip, kararı yargıya taşıdı. Avukatlarının talebi üzerine 2 şahit numune kan örneği de test edilen Kocatepe'nin bu defa alkolsüz çıkması üzerine, Urla Sulh Ceza Hakimliği Kocatepe'nin ehliyetin iadesine ve para cezasının iptaline hükmetti. Ayrıca, Kocatepe hakkındaki soruşturmada kovuşturmaya da gerek olmadığına karar verdi.

Kaza, geçen yıl 13 Aralık'ta saat 09.30 sıralarında Urla'nın Balıkova mevkisinde meydana geldi. Karaburun Belediyesi'nde şoförlük yapan İlkay Kocatepe'nin, İzmir yönüne giderken kontrolünü kaybettiği 35 RBV 01 plakalı kamyon yan yattı. Evli ve 1 çocuk babası Kocatepe, yaralandı. Kocatepe, ambulansla kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yapılan kan testinde İlkay Kocatepe'nin 0.20 olması gereken alkol sınırını, 0.46'yla aştığı tespit edildi. İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Urla Şehit Serkan Çağlayan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bunun üzerine Kocatepe'nin ehliyetine el koyup 1823 TL idari para cezası kesti. Ayrıca Savcılık, İlkay Kocatepe hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu' kapsamında soruşturma başlattı.

Kocatepe'nin Avukatı Barış Can Gürlük, bu ayın başında kararın kesinleştiğini belirtip, "Kan testinde alkol tespit edildikten sonra itiraz çok sık yapılabilen bir durum değil. Müvekkilimizin kendine güvenmesine biz de güvendik. Hastanelerde, alkollü kişilerden alınan şahit numune kan örneği vardır. Bu pek bilinmez. Savcılığa talepte bulunduk. Adli Tıp Kurumu, bu şahit numune kan örneklerini test etti. Sonucunda da müvekkilimin alkollü olmadığı ortaya çıktı, ehliyeti iade edildi. Para cezasının iptaline gidildi. Ayrıca savcılık tarafından başlatılan soruşturmada kovuşturmanın yer olmadığına karar verildi. Vatandaşlarımız kendine güveniyorsa, böyle durumlarda sonuna kadar gitmeli" diye konuştu.