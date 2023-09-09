Kamyon, incelemek üzere servise gönderildi
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonun incelemesi tamamlandıktan sonra servise gönderildi. Kamyonun detaylı bir incelemeye alınarak mekanik arızalarının tespit edileceği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi ise defnedildi.
KAMYON, İNCELENMEK ÜZERE SERVİSE GÖNDERİLDİ
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun cenaze merasimine hazırlanan kalabalığın arasına dalması sonucu meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon, soruşturma savcısının talimatıyla incelenmek üzere servise gönderildi. Burada, başta firen sistemi olmak üzere herhangi bir mekanik arıza olup olmadığının tespiti için kamyonun detaylı bir incelemeye alınacağı belirtildi. Kamyonun çarptığı diğer 3 araç da çekiciler yardımıyla olay yerinden götürüldü.
CENAZELERDEN 2'Sİ DEFNEDİLDİ
Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mehmet Peksoy'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedildi. Mehmet Peksoy Alanlı Mahallesi'nde, Mustafa Güzeloğlu ise hayatını kaybettiği Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.