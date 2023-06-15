Kampçıların Kamerasına Yıldırım Düşme Anı Yansıdı

Yıldırım düşme anı kampçıların kamerasına yansıdı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde, Kurumcu Göleti kenarında kamp yaparken sağanağa yakalanan ailenin yakınına yıldırım düştü. O anlar, kameraya yansıdı.

Merve (28) ve Tuncay (29) Güler çifti, oğulları Talha Güler (7) ile 10 Haziran'da, Kurumcu Göleti kenarında kamp yaparken sağanak başladı. Sosyal medyada paylaşmak için kamp yerini kamerayla kaydeden aile, ani yağış nedeniyle toparlanmaya başladı. Bu sırada ailenin yaklaşık 500 metre uzağındaki gölün kıyısına yıldırım düştü. Yıldırımın düşme anı, kayıttaki kameraya yansıdı. Bir süre panik yaşayan Güler ailesi, yağmurun dinmesinin ardından kamplarına devam etti.

Tuncay Güler ise yıldırım düşmesine ilk kez şahit olduğunu söyleyerek, "Şiddetli bir yıldırım çok yakınımıza düştü ve korktuk. Büyük bir ses geldi sanki bomba patlamış gibi oldu. Eşim de oğlum da çok korktu. Bu kadar yıldır doğadayız, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Yıldırım bir kere değil, birkaç kere çevremize düştü. Videoyu izledikten sonra yıldırımın büyüklüğünü daha iyi anladık" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Yıldırım düşme anı

- Tuncay Güler ile röportaj

- Merve Güler ile röportaj

- Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Rukiye MEYVECİ- Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,