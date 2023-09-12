Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçi toprağa verildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçinin cenazesi toprağa verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Sefa Yelek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yelek için düzenlenen törene ailesi, emniyet yetkilileri ve mesai arkadaşları katıldı. Cenaze, Mevlana Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 29 yaşında hayatını kaybeden bekçinin cenazesi toprağa verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçi olarak görev yapan Sefa Yelek, dün evinde rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yelek, Gebze'deki özel bir hastanede müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Yelek için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Törene, Yelek'in ailesinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili ve mesai arkadaşları katıldı.
Dua edilmesinin ardından Yelek'in cenazesi, tören birliği tarafından cenaze nakil aracına konularak Mevlana Camisi'ne götürüldü.
Yelek'in naaşı, ikindi vakti kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.