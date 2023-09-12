Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçi toprağa verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçinin cenazesi toprağa verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Sefa Yelek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yelek için düzenlenen törene ailesi, emniyet yetkilileri ve mesai arkadaşları katıldı. Cenaze, Mevlana Camisi'nde kılınan namazın ardından Gebze Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.