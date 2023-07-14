Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Çardak ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirmesi nedeniyle kurbanlık yüklü tıra arkadan çarpan araç sürücüsü, tedavi gördüğü hastanedeki 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Çardak ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'nde 27 Haziran günü sabah saatlerinde meydana gelen kazada; Afyon'dan Denizli istikametine seyir halinde olan Metin Bilgen, kalp krizi geçirmesinin ardından idaresindeki 07 ADR 353 plakalı SUV araç ile Ankara - Denizli karayolu üzerindeki petrol istasyonunda kahvaltı molası veren C.A.'ya ait park halindeki 34 JZ 208 tıra arkadan çarptı. Büyükbaş kurbanlık yüklü tıra çarparak altına giren araç, kağıt gibi ezildi. Metal yığınına dönen araçta yolcu olarak bulunan Recep Çapuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı araç içerisinden itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan sürücü Metin Bilgen, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

16 gün yaşam mücadelesi verdi

Evli ve 3 çocuk babası olan Metin Bilgen, Çardak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakıma alındı. Metin Bilgen, 16 günlük yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının günlerdir gelecek iyi bir haberi beklediği Bilgen'in cenazesinin yarın memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.