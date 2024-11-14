Üye Girişi
Haberler

Kaldırımda yürüyen hemşireye otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Kaldırımda yürüyen hemşireye otomobil çarptı, hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki hemşire Şengül Ayyıldız, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı hemşire, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle ilerleyen 19 yaşındaki sürücü E.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Araç, bu sırada kaldırımda yürüyen Şengül Ayyıldız'a (55) çarptı. Kazada yaralanan Ayyıldız, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçükçekmece Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ayyıldız, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayyıldız'ın cenazesi, bu akşam İstanbul Cemevi Eğitim ve Kültür Vakfı'nda düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a gönderilecek. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yayımladığı mesajında, "Atakent 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Şengül Ayyıldız vefat etmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

İşte üniversiteli Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni

 Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Belgelerle kürsüye çıkan Özel'den gündem yaratacak sözler

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
'O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi'

"O gün Kobani'ye peşmerge yerine Türk askeri gönderilmeliydi"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

15 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Globe Soccer Ödülü nasıl oy verilir, puan durumu ne (Arda Güler 1.'mi)? Wanda Nara hamile mi? Rojin Kabaiş neden öldü? MasterChef eleme adayları kim? 14 Kasım Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 14 Kasım Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nereden yapılır? (e-Devlet) 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI | Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, son tarih ne zaman? 20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI | Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri başladı mı? Sözleşmeli öğretmen tercih ekranı! Siyah Kalp CANLI izle izle! 14 Kasım Perşembe Siyah Kalp 9. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.