Kalbin dostu olan yemek: Pirpirim aşı

GAZİANTEP Gaziantep'te yaz aylarının vazgeçilmezi pirpirim otu, mutfakta gördüğü yoğun işlem sonrası aşa dönüştürülerek, yaz sofralarını şenlendiriyor. Ferahlatıcı ve besleyici özelliğiyle ilk kez tadanların damaklarında adeta kültür havası yaşatmaya devam ediyor.

Gaziantep'in zengin mutfak kültürü içerisinde, tescillenmiş yemekler arasında bulunan pirpirim aşı, halk arasında semizotu, Gaziantep'te ise pirpirim otu olarak bilinen bitkinin, mutfakta çeşitli bakliyat ürünleri ile harmanlanmasıyla elde ediliyor. Ferahlatıcı tadı ve besleyici özelliğiyle bilinen pirpirim otu, sağlık açısından birçok hastalığa iyi geldiği ve kalbin dostu olduğu için vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Restoranlarda et kullanılmadan yapıldığı için vejetaryen olan insanların en çok tercih ettiği yemekler arasında da yer alıyor. Yaz aylarında sofraları ve damakları zenginleştiren pirpirim aşı, restoranlarda uygun fiyatla sunularak ilk defa tadan turistlerin ve vatandaşların damağında adeta kültür havası yaşatmaya devam ediyor.

"Misafirlerimiz pirpirim deyince anlamıyor, semizotu deyince anlıyorlar"

Gaziantep'in tescilli yemekleri arasında yer alan pirpirim aşının, yaz aylarında daha çok tüketildiğini belirten Ökkeş Öztürk, "Pirpirim aşı yaptığımız farklı yemeklerimizden birisidir. Mevsimsel bir yemektir, yaz aylarında çıkan pirpirim adını verdiğimiz yani halk arasında semizotu olarak bilinen bitki türünden yapıyoruz. Pirpirim deyince misafirlerimiz anlamıyor ama semizotu deyince ne olduğunu anlıyorlar. Yemekleri tatlandıran pirpirim otu kış aylarında çıkmadığı için, yaz aylarında tüketim daha fazla oluyor "dedi.

"Sağlık açışından kalbin dostudur"

Vejetaryenlerin sıklıkla tükettiğini, sağlık açısından oldukça zengin olduğunu ve kalbin dostu olduğunu aktaran Öztürk, "Pirpirim aşı bol bakla türlerinden yapılır. Bunlar dövme, börülce, nohut ve al biber gibi ürünlerdir. Coğrafi işaretli tescilli bir ürünümüzdür. Sadece bu yörede yapılan bir yemektir. İçerisinde et kullanmadığımız için vejetaryenler daha çok tercih ediyor. Sulu yemekler arasında ise beğenilenlerden sadece bir tanesidir. Sağlık açışından kalbin dostudur yani sağlıklı bir yemektir. Bol bakliyat türlerinden yapıldığı için sağlık açısından oldukça zengindir" ifadelerini kullandı.

"Pirpirimi kendi çiftliğimizde üretiyoruz"

Restorana ait çiftlikte üretilen sebzelerle tescillenmiş lezzetli yemekler sunduklarını söyleyen Öztürk, "Ayda ortalama 2 bin porsiyona kadar satışı bulunmaktadır. Fiyat olarak 120 TL'dir uygun bir fiyattır. Kendi restoranımızın çiftliğinde yetiştirdiğimiz ürünleri burada yemeklerde kullanarak misafirlerimize sunuyoruz. Bu durumdan çok memnun kalıyorlar ve bize teşekkürlerini iletiyorlar. Biz her zaman onlar için buradayız" diye konuştu.