İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda dededen kalma dükkanda kalaycılık mesleğini sürdüren Yaşar-Aziz Bartık kardeşler, sıcaklığın 40 derece sınırına dayandığı bu günlerde yaklaşık 80 derecelik sıcaklıkta dede mirası mesleklerine sahip çıkıyor. İzmir'in tek gerçek kalay ustaları olarak bilinen Yaşar-Aziz Bartık kardeşler, dedelerinden kalan dükkanda mesleklerini yaşatmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde ateş başında mesleklerini sürdüren Bartık kardeşler, yaklaşık 80 derecelik bir ısıya maruz kaldıklarını ifade etti. Sıcak havalarda çalışırken zorlandıklarını ifade eden Yaşar Bartık, 'Bu sıcak havalarda zorlanmamak mümkün değil. Her işin bir zorluğu var. Artık vücudumuz sıcağa alıştı. İş olduktan sonra sıcak soğuk değişmiyor. Kışın soğukta yine ateşin karşısındayız' dedi. 'Dışarısı 40, içerisi 70-80 derece' Çalıştıkları ortamda, hava sıcaklığını iki kat fazla hissettiklerini söyleyen Bartık, 'Dışarıda 40 dereceyse içeride 70-80 derece oluyor sıcaklık. İki kat sıcaklıkta çalışıyoruz. Hava soğuk, hava sıcak yapmayalım diye bir şey yok. Çalışmaktan başka çaremiz yok' şeklinde konuştu.

Kalaycı kardeşler...80 derece sıcaklıkta dede mirası mesleklerine sahip çıkıyor

İZMİR - İzmir'in Kemeraltı Çarşısı'nda dededen kalma dükkanda kalaycılık mesleğini sürdüren Yaşar- Aziz Bartık kardeşler, sıcaklığın 40 derece sınırına dayandığı bu günlerde yaklaşık 80 derecelik sıcaklıkta dede mirası mesleklerine sahip çıkıyor.

İzmir'in tek gerçek kalay ustaları olarak bilinen Yaşar-Aziz Bartık kardeşler, dedelerinden kalan dükkanda mesleklerini yaşatmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı bu günlerde ateş başında mesleklerini sürdüren Bartık kardeşler, yaklaşık 80 derecelik bir ısıya maruz kaldıklarını ifade etti.

Sıcak havalarda çalışırken zorlandıklarını ifade eden Yaşar Bartık, "Bu sıcak havalarda zorlanmamak mümkün değil. Her işin bir zorluğu var. Artık vücudumuz sıcağa alıştı. İş olduktan sonra sıcak soğuk değişmiyor. Kışın soğukta yine ateşin karşısındayız" dedi.

"Dışarısı 40, içerisi 70-80 derece"

Çalıştıkları ortamda, hava sıcaklığını iki kat fazla hissettiklerini söyleyen Bartık, "Dışarıda 40 dereceyse içeride 70-80 derece oluyor sıcaklık. İki kat sıcaklıkta çalışıyoruz. Hava soğuk, hava sıcak yapmayalım diye bir şey yok. Çalışmaktan başka çaremiz yok" şeklinde konuştu.